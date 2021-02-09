В Рыбинске открылись новые детские ясли за 88 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области 8 февраля открылись два новых ясельных корпуса на 80 детей, построенных в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе администрации города. Строительство вела подрядная организация ООО «Барзэль», с которой был подписан контракт на 88 млн руб.

По данным пресс-службы, ясельные корпуса начали строить на территории детских садов в микрорайонах Веретье и Северный осенью 2019 года. Они оборудованы всем необходимым для детей в возрасте от полутора до трех лет.

«С открытием новых яслей полностью закрыта потребность в местах в дошкольных учреждениях микрорайонов Веретье и Северный. В этом году еще планируем к сдаче сад на улице Куйбышева, что закроет потребность родителей микрорайона Полиграф»,— отметил глава Рыбинска Денис Добряков.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в очереди на место в детских яслях еще 44 ребенка до трех лет. Дети постарше полностью обеспечены местами и дошкольных учреждениях Рыбинска.

София Бастрыгина