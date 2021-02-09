Еще 96 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 96 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у шести детей до 14 лет и 22 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 60 жителей Ижевска, по семь граждан из Воткинска и Малопургинского района, шесть — из Сарапула, по четыре — из Завьяловского и Увинского районов, три — из Камбарского района, два — из Селтинского района, по одному — из Алнашского, Вавожского и Якшур-Бодьинского районов. При этом 109 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 26515 случаев заражения коронавирусом. Из них 347 закончились летальным исходом, 23112 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 102 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.