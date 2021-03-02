Сегодня исполняется 90 лет экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву

Его поздравляет научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг:

— Дорогой Михаил Сергеевич! Бернард Шоу, озабоченный огромным отставанием этического прогресса человечества от его научно-технических достижений, с горечью заметил: «Мы уже научились летать как птицы и плавать как рыбы; осталось научиться жить как люди». Перестройка как раз и стала уникальным опытом практического воплощения этой идеи. Вы показали миру и нам, как можно жить «как люди», то есть устроить жизнь граждан без авторитаризма, без политического насилия, без барско-холопского отношения друг к другу и, главное, без страха перед властью и остальным миром. Далее, как известно, многое пошло не так, и даже казалось, что все потеряно. Но отчаиваться нет оснований. Благодаря Вам теперешняя Россия, несмотря на растущий авторитаризм власти, заметно отличается от той страны, какой она была в догорбачевские времена. Я, как и Вы, верю, что перестройка будет обязательно продолжена. Сегодня Россия и весь мир стоят на пороге фундаментальных изменений. И если реально оценить разные варианты более или менее приличного общежития на нашей планете, станет ясно: разумной альтернативы горбачевским идеям нет. Как для мира, так и для России пока ничего лучшего не придумано, кроме демократии и социальной рыночной экономики, безоговорочным адептом которой Вы являетесь. Наш грешный потерянный мир жаждет перемен во имя свободы и справедливости. И никто так ясно и естественно не воплощает в себе эти великие ценности, как Вы. Пусть судьба подарит Вам еще много лет жизни и радостных дней.

Сергей Степашин Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 69 лет председателю наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергею Степашину

Его поздравляет первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев:

— Дорогой Сергей Вадимович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Знаю Вас как человека, посвятившего всю свою жизнь защите интересов Российского государства, находясь на самых ответственных постах в самые судьбоносные дни для нашей Родины. В годы разгула преступности Вы возглавили Министерство внутренних дел. В условиях становления рыночной экономики мы, руководители на местах, непосредственно ощутили выстроенную и возглавляемую Вами работу Счетной палаты… Одним словом, Ваш жизненный путь — это пример Служения стране с большой буквы. Мы благодарны Вам за ценнейший подарок музею «Остров-град Свияжск» — многотомное издание «Русский лицевой летописный свод», составленное в XVI веке, в котором есть уникальные сведения о граде Свияжске. Желаю Вам и Вашему семейству здоровья и благополучия.

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