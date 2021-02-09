«Молот-Прикамье» не смог удержать победу в Нефтекамске

ХК «Молот- Прикамье» в последнем матче выездного турне уступил овертайме нефтекамскому «Торосу». Игра получилась результативной.

Первый период завершился вничью 1-1. Гол в пермской команде забил Антон Капотов.

Во втором периоде «молотобойцы» вышли вперед после гола Егора Сорокина, но затем пропустили три шайбы подряд.

Благодаря голам братьев Стрельцовых за минуты до окончания игры подопечные Александра Агеева вели 5-4, но не удержали победу, пропустив на исходе игры. А в овертайме, так же ближе к концу дополнительного времени, нефтекамский клуб забил решающий гол. 6-5 в пользу «Тороса».