137,4 миллиарда рублей составил по итогам 2020 года дефицит бюджета Москвы, сообщил столичный департамент финансов. 2019 год был завершен с дефицитом в 54,1 млрд руб., 2018 год — с профицитом в 61,5 млрд руб. Как и в 2019-м, дефицит в прошлом году был закрыт бюджетными остатками прошлых лет. В отличие от федерального центра Москве для покрытия дефицита привлекать заимствования не потребовалось. Доходы Москвы в 2020 году составили 2,869 трлн руб. расходы — 3,006 трлн руб. Доходы по сравнению с 2019-м выросли на 238 млрд руб. При этом, по словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, из-за пандемии бюджет города недосчитался 218 млрд руб. Расходы выросли значительнее — на 321 млрд руб.