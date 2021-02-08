В работе Telegram и WhatsApp произошли сбои

Сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp наблюдаются у пользователей из России, следует из данных сервиса Downdetector. Также сообщения о сбоях поступали из Белоруссии, Украины и стран Европы.

Большая часть пользователей (82%) жаловалась на невозможность подключения к Telegram, еще 17% — на невозможность отправлять сообщения. Чаще всего о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы с подключением начались около 22:20 мск.

Практически одновременно проблемы начались и с WhatsApp. Пользователи сообщали о проблемах с подключением (86%), у еще 13% не получалось авторизоваться.