Шлосберг подверг критике заявление Явлинского о Навальном

Глава псковского реготделения «Яблока» депутат регионального заксобрания Лев Шлосберг опубликовал сегодня, 8 февраля, открытое письмо к Григорию Явлинскому. Господин Шлосберг подверг критике опубликованную 6 февраля статью господина Явлинского «Без путинизма и популизма», в которой господин Явлинский призвал добиваться освобождения политических заключенных и расследования предполагаемого отравления Алексея Навального, однако одновременно назвал его популистом, «ориентированным только на себя и уничтожающим любые наметки на коалиции».

В открытом письме Лев Шлосберг отметил, что точка зрения господина Явлинского автоматически воспринимается как официальная позиция партии, хотя о публикации статьи заранее не знал никто из партийного руководства. Политик признает, что у партии с Алексеем Навальным сложились «трудные отношения», основанные на политических и этических противоречиях. Однако в нынешней ситуации, когда речь, по мнению господина Шлосберга, идет «о жизни и смерти» господина Навального, который стал «заложником власти», осуждать его политическую позицию как минимум неэтично.

Ключевую задачу «Яблока» господин Шлосберг видит в поддержке людей, которые вышли «с открытым протестом на мирные акции с требованием свободы» в январе и феврале 2021 года: «Или наша партия сумеет стать представителем этих граждан, или мы останемся без избирателей — единственного кислорода политических партий». Он напомнил о требованиях «Яблока», ранее заявленных и «хорошо понятных людям»: прекращение насилия со стороны властей, отмена неправосудных приговоров и возбуждение уголовных дел в отношении виновных в насилии; возбуждение уголовного дела по факту покушения на Алексея Навального, его расследование и привлечение виновных к ответственности; освобождение политических заключенных и уголовное преследование виновных в фабрикации дел; проведение честных выборов и восстановление конституционных прав и свобод. Достичь этой цели помогло бы, по мнению Льва Шлосберга, создание широкой политической коалиции на основе «Яблока» и фракции в будущей Думе.

«Практически все сторонники Алексея Навального — наши избиратели, потому что они являются сторонниками свободы. Они наша главная общественная аудитория, потому что им жизненно необходимы политические представители… Статья "Без путинизма и популизма" очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по этим добросовестным людям. Думаю, это совсем не тот результат, которого Вы хотели достичь»,— пишет господин Шлосберг. «Сейчас, как бы ни было трудно, больно, неприятно, нам с Вами необходимо услышать и понять именно этих людей, в том числе недовольных, возмущенных, обидевшихся и оскорбленных,— добавляет он.— Они имеют право требовать от нас соответствия их ожиданиям и надеждам. Они желают блага себе и стране».

57-летний Лев Шлосберг состоит в «Яблоке» с 1994 года. С 2011 года он представляет партию в Псковском областном собрании депутатов. В 2015 году он баллотировался на пост председателя партии, но большинство делегатов съезда поддержало предложенную господином Явлинским кандидатуру Эмилии Слабуновой. Вторую неудачную попытку возглавить партию господин Шлосберг предпринял на съезде в декабре 2019 года.

Отметим, 7 февраля в интернете появилось заявление других членов «Яблока», не согласных с позицией господина Явлинского. Документ подписали яблочники из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Мурманска — всего более 100 членов партии.

Кира Дюрягина