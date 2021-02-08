Опубликовано расследование об отмывании денег и уклонении от налогов через люксембургские компании

Сегодня, 8 февраля, было опубликовано расследование OpenLux, подготовленное журналистами Le Monde, Le Soir, The Miami Herald Sueddeutsche Zeitung и некоторых других изданий вместе с организациями Transparency International и Центром по изучению коррупции и оргпреступности. Оно посвящено отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов через люксембургские компании. Среди владельцев фирм оказалось больше тысячи россиян.

Авторы расследования, работавшие над ним около года, изучили более 4 млн документов за период с 1955 по 2020 год, включая корпоративные документы 260 тыс. компаний. «Расследование подтверждает, что Великое Герцогство (Люксембург.— “Ъ”), вопреки тому, что утверждают власти Люксембурга, является настоящим офшорным центром на полпути между лондонским Сити и Британскими Виргинскими островами. Почти 90% его ''компаний'' контролируется не люксембуржцами»,— отмечает Le Monde.

Авторы расследования пришли к выводу, что 81% люксембургских инвестфондов не указывали, кто является конечным владельцем проходивших через них средств. В общей же сложности в Люксембурге действует более 15 тыс. инвестфондов, под управлением которых находятся активы на $4,5 трлн. В целом авторы OpenLux выявили 64,4 тыс. конечных бенефициарных владельцев средств и компаний. Как заявляют люксембургские власти, в последние годы в соответствии с ужесточившимися правилами в этом отношении почти 90% местных компаний внесли в регистры данные о конечных владельцах. Однако, по данным авторов расследования, на самом деле эта доля ближе к 50% от всех компаний.

В расследовании принимали участие журналисты российского издания «Важные истории». «"Важные истории" обнаружили в этом списке больше тысячи россиян. Среди них — не только бизнесмены из рейтинга Forbes (больше 20 человек), но и бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики»,— пишет издание, отмечая, что среди владельцев люксембургских компаний оказались бывшие и нынешние топ-менеджеры РЖД, «Роснефти» и «Газпрома».

Яна Рождественская