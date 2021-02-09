«Всей системе здравоохранения нужна реабилитация»

Во вторник, 9 февраля, профильный комитет свердловского заксобрания заслушает ежегодный доклад регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Целый блок в отчете посвящен состоянию медицины в 2020 году. По мнению госпожи Мерзляковой, пандемия особенно остро поставила проблемы, которые существовали еще до распространения COVID-19, а именно: низкий уровень доступности в селах и городах, отсутствие кадров, а также неинформированность населения. Эксперты соглашаются с выводами омбудсмена, полагая, что причины проблем связаны с плохо выстроенной работой властей.



На фоне распространения коронавирусной инфекции в 2020 году в системе здравоохранения Свердловской области произошли сбои, причины которых существовали еще до пандемии, говорится в докладе свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой (есть в распоряжении “Ъ-Урал”). По ее словам, к системным проблемам, которые стали «негативным результатом модернизации и оптимизации в медицине», добавилась задача по борьбе с COVID-19. Особенно остро встал вопрос доступности первичной медицинской помощи как для жителей сельских территорий, в частности Серовского района и Сосьвы, так и для горожан.

«В период “первой волны” пандемии основная часть жалоб касалась недоступности медицинской помощи для больных острыми и хроническими состояниями в поликлиниках по месту жительства, поскольку основная часть медучреждений либо были перепрофилированы для лечения COVID-19, либо вынуждены были закрыться на карантин из-за вспышек инфекции. Однако с сентября прошлого года постоянными и многочисленными являются жалобы на недоступность помощи по заболеванию коронавирусом»,— отметила госпожа Мерзлякова.

В своем докладе она подчеркнула, что невозможность диагностики и лечения ряда заболеваний, в том числе онкологических и кардиологических, представляет угрозу безопасности населения. «Эксперты с тревогой отмечают, что пациенты с хроническими заболеваниями, столкнувшиеся с отказом в плановом и экстренном лечении в связи с переориентацией медучреждений на борьбу с пандемией, в дальнейшем также могут дать высокий процент инвалидности и необратимого ухудшения состояния здоровья»,— добавила омбудсмен.

По ее мнению, недоступность амбулаторной помощи выявила отсутствие кадрового и организационного ресурсов в системе здравоохранения, неэффективное использование информационных ресурсов во время отсутствия возможности выехать на вызов или взять анализ на COVID-19, а также чрезмерная нагрузка на учреждения, оказывающие стационарную помощь. «Не только человеку, но и всей системе здравоохранения нужна реабилитация после коронавируса»,— заключила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, режим повышенной готовности и карантинные ограничения были введены в Свердловской области в конце марта 2020 года. По данным на 8 февраля, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 72 754 случая заражения инфекцией, более 65 тыс. пациентов выздоровели, 2144 человека скончались. Режим обязательной самоизоляции продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости COVID-19 свердловские власти начинают снимать карантинные ограничения.

Выступить с докладом госпожа Мерзлякова планирует 16 февраля на заседании свердловского парламента.

Врач-терапевт высшей категории, главный эксперт страховой медицинской компании «Астрамед-МС» Любовь Алдушина согласна с выводами омбудсмена и называет еще несколько проблем, с которыми население столкнулось в период пандемии. В частности, значительное сокращение объема плановой помощи — на фоне распространения COVID-19 больным в основной массе оказывалась только неотложная помощь, нехватка тестов для выявления вируса, а также лекарств для лечения болезни. По словам госпожи Алдушиной, в период первой волны пациентам приходилось лечиться за свой счет. «У нас мало инфекционных больниц и профильных специалистов. Все лечение легло на плечи терапевтов, а также врачей разных специальностей, что тоже сказалось на качестве медпомощи»,— отметила эксперт.

Глава общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев полагает, что нехватка кадров произошла из-за «перекоса и утечки квалифицированных специалистов в Москву», которая на фоне пандемии стала предлагать медицинским работникам более выгодные финансовые условия, чем регионы. «Уровень медицины в Свердловской области мог быть более эффективным, если бы власти использовали имеющиеся ресурсы. Борьба с эпидемией — это всегда дисциплина. Однако противоэпидемические мероприятия и работа в части ответственного выполнения карантинных мер были плохо организованы»,— подчеркнул господин Стародубцев. По его мнению, региональные власти недостаточно профессионально оценили, что «эпидемия будет долгой, и нужно выстраивать систему здравоохранения на длительный период».

Анастасия Реутова