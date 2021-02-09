Пирамида с опорой на банки

Одна из известных «инвестиционных» компаний, а по факту финансовых пирамид LTD Lion прекратила работу. Компания обещала ежедневную доходность около 1,5% за счет инвестиций в криптовалюты и так далее. Исходно вложить средства можно было, просто пополнив счет с карты. Но еще 12 января банк-эквайер прекратил обслуживание LTD Lion, платежи пошли через зачисление средств на карты физлиц—клиентов Сбербанка. И даже такой нестандартный способ не насторожил клиентов, отдававших мошенникам деньги до последнего.

Как обнаружил “Ъ”, развалилась финансовая пирамида LTD Lion. Ее сайт заблокирован, телефоны не отвечают. Как следует из отзывов инвесторов, «в чате тоже тишина». В Банке России сообщили, что сайт компании был зарегистрирован 8 сентября 2020 года. «На нем было опубликовано предложение о возможности получить гарантированный доход до 48% в месяц от осуществления операций на финрынке, а также купли-продажи криптовалюты,— уточнили в ЦБ.— В деятельности LTD Lion установлены признаки финансовой пирамиды. Данные направлены для разделегирования сайта».

Компания LTD Lion зарегистрирована в России под названием ООО «Лион», также имеет представительство в Великобритании. Разрешений от российского или великобританского финансовых регуляторов не имеет. По данным самой компании, ее стартовый капитал — $1 млн, число инвесторов — 35 тыс. человек.

Внимание правоохранительных органов на деятельность LTD Lion еще в середине января обратил Николай Волошин, специалист компании по исследованию экономической киберпреступности BlackSword Research. В обращении, с которым ознакомился “Ъ”, говорилось, что компания имеет признаки финансовой пирамиды.

По данным господина Волошина, сначала LTD Lion использовала стандартный способ приема платежей — кассовый аппарат (терминал в системах Visa & MasterCard и «Мир») 29100088, зарегистрированный в МТС-банке. Потом его отключили, но, свидетельствуют скриншоты со страницы заблокированного сайта, для внесения средств на счета пирамиды использовались переводы физлицам в Сбербанке — дропперам (люди, которые осознанно за плату или будучи введенными в заблуждение предоставляют карты для передачи средств иным лицам).

В МВД на запрос “Ъ” не ответили. В банках не стали отрицать информацию господина Волошина.

В МТС-банке уточнили, что совместно с партнером «Моби.Деньги» выявили подозрительную деятельность сайта ltdlion.com еще 12 января и в тот же день отключили его от обслуживания, возможность оплаты была заблокирована. Банк готов оказывать содействие правоохранительным органам по данному инциденту, заверили там. В Сбербанке заверили, что «принимают все необходимые меры» по выявлению сомнительных операций. «Но антиотмывочным законом установлен запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах <…>, поэтому дополнительная информация по указанному кейсу не может быть раскрыта»,— добавили в банке.

По словам независимого эксперта по платежному рынку Дмитрия Вишнякова, у следственных органов есть возможность обратиться к банкам и операторам платежных систем для установления личностей пострадавших. «Банки-эмитенты, операторы платежного терминала по приему платежей или оригинаторы платежа обладают данными тех, кто переводил деньги,— поясняет эксперт.— Платежные системы по номеру карты могут установить банк-эмитент, и тот, в свою очередь, знает, кому он ее выпустил».

Как рассказал “Ъ” эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев, активную дискуссию вокруг LTD Lion, они увидели около двух месяцев назад. «Уже тогда начались сложности с выплатами и внесением средств,— уточнил эксперт.— Однако в существующей действительности гражданам гораздо проще и комфортнее заявить о нарушении их прав и несправедливости в социальных сетях, чем направлять обращение правоохранителям и регулятору». По его мнению, даже если преступники будут пойманы, вернуть деньги не удастся, возможно, в том числе по этой причине объединить всех пострадавших для написания необходимых жалоб и обращений не представляется возможным.

Учитывая отсутствие официальных жалоб, выяснить масштаб потерь от деятельности LTD Lion пока невозможно. По оценкам ЦБ, в зависимости от масштаба и вложений в маркетинг пирамида может существовать от трех-четырех месяцев до одного года, стандартная сумма, которую стараются вытащить за один раз из жертвы мошенники,— 50–100 тыс. руб. Исходя из этих цифр и информации самой LTD Lion о количестве клиентов, речь может идти о 1,75–3,5 млрд руб.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов