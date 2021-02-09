Царской семье прописали общественную значимость

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал постоянную комиссию по увековечению в регионе событий, связанных с историей Дома Романовых. В нее вошли 22 представителя региональных министерств, муниципалитетов, Екатеринбургской епархии и научного сообщества. По мнению свердловских властей, комиссия повысит общественную значимость памяти о царской семье и сможет продвинуть общественные и государственные инициативы, в том числе национальный историко-культурный проект «Императорский маршрут». Историки сомневаются, что работа комиссии принесет значимую пользу.



Указ о создании постоянной комиссии по увековечению в Свердловской области событий, связанных с историей Императорского дома Романовых, был подписан губернатором Евгением Куйвашевым и опубликован на официальном портале правовой информации региона в понедельник, 8 февраля. Предполагается, что комиссия будет совещательным и консультативным органом, наделенным правом вносить на рассмотрение госорганов, органов местного самоуправления и общественных организаций проекты и предложения, касающиеся вопросов сохранения исторической памяти о династии Романовых.

Согласно документу, к целям комиссии относится не только увековечение исторических событий, но придание им общественной значимости. Для этого члены комиссии будут анализировать информацию о деятельности профильных организаций, принимать участие в разработке правовых актов Свердловской области и помогать в реализации общественных инициатив и государственных проектов, которые связаны с императорской семьей. Особое внимание планируется уделять продвижению национального историко-культурного проекта «Императорский маршрут», который был разработан для туристов, интересующихся событиями, связанными с судьбой членов Дома Романовых. Он включает в себя посещение Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга и Алапаевска.

В состав комиссии были включены 22 человека, среди которых представители профильных министерств, муниципалитетов, Екатеринбургской епархии и научного сообщества. Председателем назначен вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, его заместителем — заместитель губернатора Павел Креков, секретарем — заместитель директора регионального департамента внутренней политики Дмитрий Числов.

После отречения от престола арестованный Николай II вместе с семьей и прислугой был отправлен железной дорогой в Тюмень, оттуда они были перевезены в Тобольск. В апреле 1918 года Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета (ВЦИК) санкционировал перевод Романовых в Москву для проведения суда над ними. Арестанты были перевезены в Екатеринбург, где были расстреляны большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Их останки отвезли в район деревни Коптяки, где облили кислотой и закопали под настилом старой дороги. В советское время место захоронения скрывалось. Официально часть останков была обнаружена в 1991 году. В 1998 году их торжественно захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Останки царевича Алексея и княжны Марии были найдены только в 2007 году. 20 августа 2000 года Русская православная церковь канонизировала царскую семью, назвав их «Царственными страстотерпцами». В урочище Ганина Яма, где изначально большевики пытались уничтожить царские останки, построен православный монастырь. Одновременно с расстрелом семьи Николая II в 1918 году в Алапаевске и Перми были убиты другие члены Дома Романовых, включая великую княгиню Елизавету Федоровну, брата бывшего императора Михаила Александровича и нескольких князей. В память об этих событиях на Урале ежегодно проходят «Царские дни».

«Популяризация и продвижение имени Романовых дело хорошее, но неясно, какие у комиссии полномочия и чем конкретно она будет заниматься»,— отметил директор фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин. По мнению доктора исторических наук Алексея Мосина, в создании комиссии нет необходимости. «Память Романовых достаточно увековечена: есть Храм-на-Крови, проводятся Романовские чтения. В Екатеринбурге есть улицы, которые носят имена террористов: например, Войкова — одного из тех, кто подготовил и организовал расстрел царской семьи, Степана Халтурина, который готовил покушение на императора Александра II, Народной воли, Боевых дружин. Надо начать с очищения города — это имеет прямое отношение к нашей исторической памяти»,— подчеркнул господин Мосин. Он отметил, что желающих заниматься увековечением памяти царской семьи много, в то же время власти мало уделяют внимания другим гражданским инициативам, например, развитию мемориального комплекса жертв политических репрессий.

Анастасия Реутова, Ирина Пичурина