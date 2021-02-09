Льюис Хэмилтон проведет еще год в Mercedes

Семикратный победитель чемпионата мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой Mercedes. Соглашение, как пояснили в Mercedes, рассчитано на один год. Это значительно меньше, чем хотел Хэмилтон, настаивавший на трехлетнем контракте. Не исключено также, что британцу пришлось согласиться и с уменьшением зарплаты, которая в последние годы, по неофициальным данным, составляла по £40 млн за сезон. Впрочем, все это приемлемая плата за возможность в восьмой раз стать чемпионом мира и обойти Михаэля Шумахера, на счету которого также семь титулов.

В понедельник команда «Формулы-1» Mercedes объявила о подписании нового контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Как сообщил босс «конюшни» Тото Вольф, соглашение рассчитано на сезон 2021 года, который стартует в конце марта в Бахрейне. Стороны по традиции не стали раскрывать другие детали соглашения.

Отметим, что история с контрактом Хэмилтона сильно оживила обычно «мертвое» межсезонье в «Формуле-1». Это неудивительно, учитывая, что действующий чемпион мира оказался единственным из гонщиков пелотона, не имеющим подтвержденного соглашения. Виной всему, возможно, изменения в техническом регламенте серии, вступающие в силу с 2022 года. Их довольно много. Касаются они массы параметров. Но наиболее важный — переход с 13-дюймовых дисков на 18-дюймовые, что вынуждает кардинально перестраивать машину. При этом никакой гарантии того, что Mercedes удастся сохранить статус обладателя быстрейшего автомобиля, нет. Собственно, и сама немецкая «конюшня» взмыла на нынешние высоты в 2014 году, сломав многолетнюю гегемонию Red Bull, после того как в «Формуле-1» сменились требования к силовым установкам.

В ситуации, когда руководство Mercedes не может быть уверено в сохранении гегемонии в «Формуле-1», желание Хэмилтона, чтобы контракт с ним был продлен еще на три года, очевидно, воспринималось без энтузиазма. При этом, как сообщали профильные информационные порталы, британец настаивал еще и на сохранении ежегодной зарплаты в £40 млн. Но в итоге сторонам удалось прийти к компромиссу. Весьма вероятно, что на позицию Хэмилтона повлияло выступление Джорджа Рассела, подменявшего заразившегося коронавирусом Хэмилтона на прошлогоднем Гран-при Сахира. Там 22-летний гонщик, если бы не ошибки команды, выиграл бы гонку. И именно он рассматривался в качестве гораздо более дешевой, но потенциально примерно такой же эффективной замены Хэмилтону.

В итоге чемпион не только согласился на заключение годичного, а не трехлетнего, как он хотел, контракта (по неофициальной информации, в договоре предусмотрена возможность продления еще на год), но и, как утверждает Daily Mail, сильно умерил запросы по зарплате.

Для Хэмилтона это будет уже девятый сезон в Mercedes. Именно выступая за эту команду, он завоевал шесть из семи своих титулов. Впервые чемпионом мира Хэмилтон стал в 2008 году за рулем McLaren. В 2014, 2015, 2017–2020 годах он приносил титулы уже немецкому концерну (в 2016 году титул завоевал напарник британца по команде немец Нико Росберг). В итоге Хэмилтон встал вровень с самим Михаэлем Шумахером. И, если говорить именно о статистике, даже превзошел Красного Барона. Ведь на счету Шумахера 91 выигранный Гран-при, а в рекорде Хэмилтона — 95. Другое дело, что для чистого первого места ему все-таки нужен восьмой титул.

Александр Петров