В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса», свидетельствуют данные Downdetector. О проблемах сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов. По состоянию на 17:05 проблемы устранены, сообщили в компании.

Чаще всего жалобы поступали на работу сайта (74%). Кроме того, у пользователей возникали проблемы с доступом к почте (20%) и сервису «Яндекс.Деньги» (5%).

В пресс-службе компании сообщили только о проблемах с каршеринговым сервисом «Яндекс.Драйв». «Кратковременные сложности испытывает только "Драйв" в 4 городах. Мы работаем над их устранением. Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы "Яндекса" работают в стандартном режиме без каких-либо проблем»,— сообщили “Ъ” в компании.