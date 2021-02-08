«Компактный проектор совершил прорыв»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как разработчики обновили устройство, а также об ощущениях от его тестирования.

Компактный проектор «ТВ Кубик» компании Cinemood совершил прорыв на фоне своих предшественников. Если бы производитель как-то публично классифицировал свои устройства по поколениям, то именно на этой итерации следовало бы начать отсчет второго. Но, как показало тестирование, не все в этом эволюционном скачке прошло гладко.

Бесспорно, разработчики прилично обновили начинку «ТВ Кубика». Благодаря свежей оптике, яркость выросла с 35 лм до 200 лм. Вместе с этим увеличился и размер максимального возможного изображения — с 78 до 117 дюймов. Улучшения есть и по разрешению картинки. Звук стал громче за счет новой акустики, довольно скромной в абсолютных величинах, но в сравнении с предшественниками очевидно превосходящей их. Инженеры установили в «ТВ-Кубик» более мощный процессор, оперативную память, добавили поддержку внешних карт памяти емкостью до 256 ГБ. Впервые в проекторах Cinemood появилось активное охлаждение, да еще с интеллектуальной системой управления.

Полезная опция и особый предмет гордости для Cinemood — наличие слота под сим-карту. «ТВ Кубик» — первый в мире проектор с поддержкой LTE, подчеркивает вендор. Но куда больше мобильного интернета при тестировании пригодилась возможность заряжать гаджет прямо во время просмотра. Раньше этой опции не было, а сейчас без нее было бы очень трудно. И вот почему: выросшие мощности потребовали более емкой батареи, и новинка получила почти удвоенный запас. Но этих 5200 мАч хватало примерно на 100 минут при просмотре на максимальной яркости. Инженеры Cinemood утверждают, что автономно новинка способна протянуть и пять часов. Но при этом, естественно, потреблять стоит что-то, уже скачанное, и яркость надо бы уменьшить.

На этом моменте мы попадаем в риторическую петлю. А стоит ли покупать устройство почти в 2 раза дороже предшественников ради компромиссов? На что производитель косвенно как бы отвечает: «ТВ Кубик» «заменит телевизор и планшет для всей семьи». Возможно, потому что там есть и VR-игры, и стриминговые платформы вроде YouTube, ivi или даже Netflix, управление которым реализовано отвратительно. Но при всем уважении к отечественным разработчикам и несомненной их поддержке заменить планшет «ТВ Кубик» точно не сможет.