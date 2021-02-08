НПАТ выбрали для обслуживания еще семи маршрутов общественного транспорта

Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» стало единственным участником аукциона по обслуживанию семи автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде, сообщается на портале госзакупок. Заявка компании соответствует требованиям, с подрядчиком планируют заключить контракт по начальной (максимальной) стоимости 42,7 млн руб.

Речь идет об обслуживании маршрутов А-5, А-23А, А-25, А-27, А-33, А-53А, А-53Б. По условиям закупки, подрядчику предстоит работать на линиях с марта по декабрь 2021 года.

Отметим, что на условия аукциона была подана жалоба в УФАС. Заявитель — ООО «НПО «ГЭС» (Санкт-Петербург) — настаивает, что заказчик ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения» допустил нарушения при формировании лотов и при выборе способа осуществления закупки. ГЭС указывает, что необходимо было проводить открытый конкурс, а не электронный аукцион. Жалоба находится на рассмотрении. До вынесения решения по жалобе заключение контракта с НПАТ приостановлено.

Анастасия Еремина