Объявлен тендер по обслуживанию семи автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде

Центр безопасности дорожного движения объявил электронный аукцион по осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным автобусным маршрутам А-5, А-23А, А-25, А-27, А-33, А-53А, А-53Б. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 42,7 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

По условиям закупки, подрядчику предстоит обслуживать маршруты с марта по декабрь 2021 года. Автобусы, которые будут работать на маршрутах, должны быть не старше трех лет.

Заявки на участие в аукционе принимают до 5 февраля. Итоги подведут после 9 февраля.

Анастасия Еремина