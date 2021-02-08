Bloomberg: Алжир перестает быть нефтяной державой

По подсчетам агентства Bloomberg, экспорт алжирской нефти и газа в 2020 году упал на 30%. Негативная тенденция продолжилась и в этом году — по итогам января продажи сырой нефти упали до 290 тыс. баррелей в день, что на 36% меньше, чем в декабре и является рекордно низким показателем с 2017 года. В качестве причин такой ситуации агентство называет просчеты в управлении нефтегазовой промышленностью страны и недостаточные инвестиции в сектор.

По мнению министра экономического планирования Шарифа Бельмихуба, столь резкое сокращение экспорта нефти и газа может привести к тому, что в течение ближайших десяти лет Алжир может и вовсе прекратить продажу этого сырья за рубеж. «Алжир больше не является нефтяной державой»,— заявил чиновник в эфире местного радио.

Проблемы усугубляются тем, что для поддержания бездефицитного государственного бюджета Алжиру, по подсчетам МВФ, необходима цена на нефть в районе $135 за баррель — выше, чем для любой другой арабской страны-экспортера,— а она сейчас стоит более чем вдвое дешевле, в районе $60 за баррель.

О ситуации на рынке нефти — в публикации “Ъ” «В ритме сланца».

Евгений Хвостик