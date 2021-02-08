Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об особо примечательных моделях бренда.

В самом конце января в лично мне уже порядком надоевшем формате онлайн прошла часовая неделя LVMH. Больше всего вопросов к формату, и не только у меня, а у многих профессионалов, в особенности у ритейлеров, ведь по картинке совершенно невозможно понять, каковы часы в жизни. Но некоторые, хоть я и не видела их вживую, по картинке понравились очень. И сегодня расскажу об одних из них — женских часах от Bulgari Diva’s Dream Peacock. Это три модели с маркетри из перьев. Особенно запоминающиеся — скелетон с перьями в ажурной конструкции под стеклом.

Я смотрела презентацию, которую делал главный часовой дизайнер брэнда Фабрицио Буонамасса. Конечно, я расспросила его об этих часах. Вопрос мой простой: многие часовые и ювелирные бренды, выбирающие тему плюмажа, сотрудничают со знаменитой француженкой Нелли Сонье. Работала ли она надо этими моделями? Как рассказывает Буонамасса, работало другое независимое ателье. Но с Нелли связывались и рассматривали вариант сотрудничества, но она была слишком занята, кроме того, специфика работы над этими конкретными моделями несколько отличалась от того, что она привыкла делать. Поэтому Bulgari нашел более подходящих специалистов.