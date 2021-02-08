Компания из Щербинки заменит лифты в 70 домах Уфы

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам сегодняшнего аукциона на определение подрядчика ремонта, модернизации и замены лифтов в Уфе с АО «Щербинский лифтостроительный завод», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 571,5 млн руб. за 565,79 млн руб. (дисконт 1%). Второй участник, ООО «Проектсервис», готов был исполнить контракт за 568,65 млн руб. (дисконт 0,5%). По условиям торгов, подрядчик обязан до 30 ноября 2022 года отремонтировать или заменить 216 лифтов в 70 домах Уфы.

В аукционе принимала участие еще одна компания — подмосковное ООО ПО «Евролифтмаш» (принадлежит Николаю Богданову), однако комиссия отклонила ее заявку из-за превышения цены договора, предложенной участником, над начальной ценой договора аукциона. За какую цену компания была согласна выполнить работы, в протоколе рассмотрения заявок от 5 февраля не указано.

АО «Щербинский лифтостроительный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2000 года. Компания занимается производством лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. Выручка в 2019 году составила 10,38 млрд руб., убыток — 53,23 млн руб. В текущем году компания заключила три госконтракта на общую сумму 209,31 млн руб.

Майя Иванова