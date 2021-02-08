В Перми проведут футбольный турнир с участием иногородних клубов

Футбольные клубы Перми продолжат подготовку к новому сезону участием в турнире, который пройдет во второй половине февраля в манеже «Пермь Великая».

Помимо флагманов местного футбола — клубов «Амкар» и «Звезда» — в товарищеском турнире среди клубов ПФЛ и третьего дивизиона примут участие еще четыре команды. Это представитель группы IV ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск», а также клубы третьего дивизиона — ФК «Спартак» (г. Туймазы), ФК «Металлург» (г. Аша) и ФК «Ильпар» (пос. Ильинский).

Отметим также, что в воскресенье «Звезда» сыграла свой второй товарищеский матч с «Ильпаром», который завершился вничью — 3:3. Подопечные Рустема Хузина готовятся к участию в олимп-первенстве среди команд ПФЛ, а «Амкар» продолжит участие в третьем дивизионе первенства страны. Сегодня бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о готовности дать консультации руководству клуба по продвижению в более престижные турниры.