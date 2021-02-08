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Башкирия попросила федеральный фонд профинансировать достройку 31 проблемного дома

Башкирия подала заявку в федеральный Фонд защиты прав дольщиков на софинансирование достройки 31 проблемного дома. На эти цели необходимо 3,6 млрд руб., сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов. Фонд готов рассмотреть заявку при условии, что республика внесет 481 млн руб. собственных средств, отметил господин Ковшов. В прошлом году фонд одобрил софинансирование 53 проблемных домов в Башкирии на сумму 6 млрд руб.(с учетом взноса республики в размере 700 млн руб.).

Дарья Кучеренко


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