«Балтийский лизинг» предлагает клиентам пять видов карт помощи на дорогах Клиентам «Балтийского лизинга», приобретающим автотранспорт, доступны карты помощи на дорогах. Компания разработала карты для каждого сегмента авто: для легковых, легких коммерческих и для грузовых машин, при этом для легковых автомобилей карты делятся на три подвида («STANDRT», «PREMIUM», «VIP»). Наполнение каждой карты специалисты «Балтийского лизинга» и компаний-партнеров формировали в индивидуальном порядке, учитывая потребности клиентов.

Если клиенту, оформившему в лизинг легковую машину, требуется необходимый минимум услуг помощи на дорогах, ему подойдёт карта «STANDART». С ней автолюбитель всегда может рассчитывать на техпомощь в случае непредвиденных ситуаций (замена колес, подвоз топлива, подзарядка аккумулятора, мелкий ремонт на месте и т.д.). Также владельцам этой карты доступна круглосуточная юридическая помощь, персональный менеджер от страховой компании, запись на ТО, эвакуация машины при поломке, а также поиск эвакуированного авто.

Следующий тип карты для легковых машин – «PREMIUM», в рамках этого сертификата доступны те же услуги, что и по карте «STANDART», а также доставка авто на ТО без клиента, мониторинг штрафов ГИБДД, опция «трезвый водитель», услуги такси при поломке авто или ДТП, откапывание машины из снега и очистка стекол.

Третий вариант сертификата для владельцев легковых машин – карта VIP. Обладает теми же возможностями, что и «PREMIUM», но при этом часть опций предоставляется в большем объеме.

Для легкого коммерческого транспорта (массой до 6 тонн) и грузовых машин (массой до 40 тонн) «Балтийский лизинг» предлагает отдельные карты «БИЗНЕС» и «ГРУЗОВАЯ». Каждый из этих сертификатов включает всю необходимую техническую помощь в случае непредвиденных ситуаций, а также юридические консультации в режиме 24/7.

Все перечисленные карты актуальны не только на территории РФ, но также и в странах СНГ. Число обращений клиента за помощью по техническим и юридическим услугам – не ограничено, число водителей – тоже.

Карты выпускаются и направляются клиентам в виде электронных сертификатов. Оформить их можно в любом из 75 филиалов компании. Подробности уточняйте у менеджеров «Балтийского лизинга» по телефону 8 800 222 0 555.