«Балтийский лизинг» предлагает клиентам пять видов карт помощи на дорогах

Если клиенту, оформившему в лизинг легковую машину, требуется необходимый минимум услуг помощи на дорогах, ему подойдёт карта «STANDART». С ней автолюбитель всегда может рассчитывать на техпомощь в случае непредвиденных ситуаций (замена колес, подвоз топлива, подзарядка аккумулятора, мелкий ремонт на месте и т.д.). Также владельцам этой карты доступна круглосуточная юридическая помощь, персональный менеджер от страховой компании, запись на ТО, эвакуация машины при поломке, а также поиск эвакуированного авто.
Следующий тип карты для легковых машин – «PREMIUM», в рамках этого сертификата доступны те же услуги, что и по карте «STANDART», а также доставка авто на ТО без клиента, мониторинг штрафов ГИБДД, опция «трезвый водитель», услуги такси при поломке авто или ДТП, откапывание машины из снега и очистка стекол.
Третий вариант сертификата для владельцев легковых машин – карта VIP. Обладает теми же возможностями, что и «PREMIUM», но при этом часть опций предоставляется в большем объеме.
Для легкого коммерческого транспорта (массой до 6 тонн) и грузовых машин (массой до 40 тонн) «Балтийский лизинг» предлагает отдельные карты «БИЗНЕС» и «ГРУЗОВАЯ». Каждый из этих сертификатов включает всю необходимую техническую помощь в случае непредвиденных ситуаций, а также юридические консультации в режиме 24/7.
Все перечисленные карты актуальны не только на территории РФ, но также и в странах СНГ. Число обращений клиента за помощью по техническим и юридическим услугам – не ограничено, число водителей – тоже.
Карты выпускаются и направляются клиентам в виде электронных сертификатов. Оформить их можно в любом из 75 филиалов компании. Подробности уточняйте у менеджеров «Балтийского лизинга» по телефону 8 800 222 0 555.
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 7-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев 2020 года. Компания образована в 1990 году. С декабря 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» стал собственником ООО «Балтийский лизинг». Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 75 подразделений по всей России. По итогам 2020 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» составил 65,19 млрд рублей. По данным на 1 января 2021 года объем лизингового портфеля составил 80,6 млрд рублей. «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» со стабильным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru