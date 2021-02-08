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Фото: Дмитрий Многолет

Вечерний коктейль в рамках ежегодного форума «Итоги 2020 года: законы и бизнес»

Вечерний коктейль состоялся в ресторане Матильды Шнуровой Bio My Bio.

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