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08 февраля, понедельник
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12:42
Кремль отрицает причастность к акциям в поддержку Путина
14:15
Для петербургских таксистов разработают Стандарт этического поведения
14:14
Петербург опередил Москву по росту цен на вторичное жилье
13:33
В прошедшее воскресенье в Петербурге и Ленобласти «заминировали» более тысячи школ
13:30
«Ленинградский металлический завод» изготовил первое оборудование для Туполангской ГЭС
12:37
Уголовные дела возбуждены по фактам контрабанды леса из Карелии в Финляндию
12:10
Петербургские пенсионеры чаще других хотят работать на пенсии
11:47
Олег Барабанов объявил о возвращении на рынок бренда «РРТ»
11:11
Петербург лидирует в рейтинге по привлекательности для гостиничного бизнеса
10:49
В Петербурге выявили 1551 новый случай COVID-19
10:05
Петербург вошел в десятку регионов с наиболее доступным для жителей бензином
09:18
На территории оборонительного рубежа «Ижора» могут построить храм
08:38
В петербургских больницах свободны 43% инфекционных коек
07/02
Турпоток в Петербург сократился на 70%
07/02
Петербургский поставщик мяса птицы переносит производство
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Более половины новых объектов в Петербурге реализуется по эскроу
Подробно
20
Фото: Дмитрий Многолет
Вечерний коктейль в рамках ежегодного форума «Итоги 2020 года: законы и бизнес»
Вечерний коктейль состоялся в ресторане Матильды Шнуровой Bio My Bio.
08.02.2021
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«Искренне переживаем за него, а еще больше — за страну»
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«Была бы война, вышли бы солдаты, пришла болезнь – вышли врачи»
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Огонёк
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Автопилот
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