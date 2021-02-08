Институт Генплана Москвы анонсировал новый этап разработки генплана Уфы

На сайте Института Генплана Москвы опубликована карта идей для генплана Уфы до 2040 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Генплан предусматривает, в том числе, «эффективное развитие города в контексте агломерации, баланс размещения мест проживания и мест приложения труда, исключающий избыточные маятниковые миграции, 100% обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, гармонию новой застройки и объектов культурного наследия, устойчивое сбалансированное развитие города с эффективным использованием всех его территорий, защиту «зеленых» территорий города и развитие их рекреационного потенциала». Генпланом предусмотрено, что к 2040 году население составит 1,25 млн человек, площадь жилищного фонда увеличится с 28 до 43,2 млн кв. м, нежилого — с 28,6 до 38,5 млн кв. м. Также запланировано строительство детских садов на 36,2 тыс. мест и школ на 117 тыс. мест, 434,6 тыс. кв. м спортивных объектов и 353,4 тыс. кв. м объектов здравоохранения. Что касается транспортной инфраструктуры, то к 2040 году предлагается построить 375 км и реконструировать 172 км дорог, 56 транспортных развязок, 8 мостов и 12 путепроводов.

Кроме того, в генплане указано увеличение площади парков на 347 га и скверов — на 47 га, благоустройство 38 км набережных и развитие веломаршрутов на 182 км.

Желающие могут поделиться своими идеями и высказать свое мнение о генплане, сообщает пресс-служба.

Майя Иванова