Наследственное планирование и преемственность в бизнесе

16:00 – 19:00
Отель «Кемпински Мойка 22», наб. реки Мойки, 22
Программа:
16:00 – 16:30 Сбор гостей, приветственный кофе
16:30 – 18:00 Деловая программа
18:00 – 19:00 Неформальное общение. Нетворкинг
Вопросы для обсуждения:
• Семейное дело: ключевые особенности и модели бизнес-трансфера
• Передача бизнеса и семейного капитала
• Ключевые риски, реальные кейсы и минимизация рисков (по материалам социологических исследований, проведенных среди российских владельцев капиталов и второго поколения их семей)
• Наследственное планирование: основные задачи и методы их решения (от инвентаризации активов и составления завещания до плана преемственности и подготовки наследников)
• Как трансформировать компанию из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе
К участию приглашены: собственники бизнеса, первые лица компаний крупного и среднего бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Количество мест ограничено.
Партнеры:
Автомобильный партнер:
По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:
Анна Кникст, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: + 7 (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42,knikst@spb.kommersant.ru
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