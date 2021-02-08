Наследственное планирование и преемственность в бизнесе Закрытая встреча ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

16 февраля 2021 года

16:00 – 19:00

Отель «Кемпински Мойка 22», наб. реки Мойки, 22

Программа:

16:00 – 16:30 Сбор гостей, приветственный кофе

16:30 – 18:00 Деловая программа

18:00 – 19:00 Неформальное общение. Нетворкинг

Вопросы для обсуждения:

• Семейное дело: ключевые особенности и модели бизнес-трансфера

• Передача бизнеса и семейного капитала

• Ключевые риски, реальные кейсы и минимизация рисков (по материалам социологических исследований, проведенных среди российских владельцев капиталов и второго поколения их семей)

• Наследственное планирование: основные задачи и методы их решения (от инвентаризации активов и составления завещания до плана преемственности и подготовки наследников)

• Как трансформировать компанию из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе

К участию приглашены: собственники бизнеса, первые лица компаний крупного и среднего бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Количество мест ограничено.

Партнеры:

Автомобильный партнер:

По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:

Анастасия Груздева, заместитель руководителя отдела информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22,

Анна Кникст, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: + 7 (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42, заместитель руководителя отдела информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru , заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: + 7 (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru

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