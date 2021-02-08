В Ростове прокуратура проверит законность платы за проезд к многоквартирному дому на Тракторной

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку в связи с сообщениями в СМИ о том, что с жителей многоквартирного дома взимается незаконная плата за проезд транспорта к дому. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее интернет-издание «Блокнот-Ростов» опубликовало материал с рассказом жильцов дома по ул. Тракторной, 48. С 1 февраля 2021 года проезд к их дому стал платным. Дом расположен на территории, ранее принадлежавшей санаторию «Надежда». По данным издания, причиной платного проезда, что федерация профсоюзов продала вместе с дорогой остаток санаторного комплекса площадью в 5,5 га, находящийся по другую сторону дороги.

Наталья Шинкарева