В Воронеже около 50 тысяч человек остались без отопления

Из-за прорыва теплосетей сегодня ночью в двадцатиградусный мороз без отопления осталось примерно 170 жилых домов Железнодорожного района Воронежа, в которых живут около 50 тыс. человек. Об этом “Ъ” рассказали в управляющей компании «УК Железнодорожного района».

Там пояснили, что звонки в управляющую компанию от местных жителей начали поступать с трех часов ночи. С пяти часов сотрудники компании занимаются сливом воды для предотвращения замерзания отопительных систем. В воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили, что организация ведет срочный ремонт участка теплосети рядом с котельной по адресу Ленинский проспект, 162. На месте работают три ремонтные бригады, оснащенные всей необходимой техникой.

В «Квадре» официально подтверждают отключение тепла и воды в 64 жилых домах на улицах 25 Января, Переверткина, Зои Космодемьянской, Остужева, Суворова и на Ленинском проспекте. Тепла в них, по предварительной оценке, не будет до окончания ремонтных работ, запланированного на 15:00. В управляющей компании объясняют разные данные тем, что к моменту публикации официального сообщения «Квадры» теплоноситель подали в несколько десятков домов. Сотрудники УК занимаются регулировкой отопительных систем.

В мэрии Воронежа сообщили, что из-за аварии отопления нет в пяти школах, лицее, гимназии и десяти детских садах. Во всех образовательных учреждениях отменены занятия.

Сергей Толмачев, Воронеж