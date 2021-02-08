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Фото со страницы Мирона Проворова «Вконтакте»

Семилетний Мирон Проворов из Рыбинска выступил на шоу «Голос. Дети»

Семилетний певец и гитарист Мирон Проворов из города Рыбинска Ярославской области стал участником восьмого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом рассказал сам юный музыкант на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Фрагмент выступления Мирона Проворова попал в рекламный ролик шоу, показанный телеканалом. В программе шоу «Голос.Дети», которая будет показана 12 февраля, Мирон Проворов исполнил песню «Батарейка». Тогда же станет известно, прошел ли он в следующий этап шоу. Ранее Мирон Проворов, который учится в рыбинском лицее №2 уже становился участником шоу на Первом канале «Лучше всех».

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