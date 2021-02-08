В Краснодарском крае сохраняется опасность гололеда

ГУ МЧС Краснодарского края предупреждает жителей об опасности сильного гололеда, которая сохранится в первой половине дня 8 февраля на всей территории края, исключая город-курорт Сочи. В этот период ведомство рекомендует соблюдать особую осторожность в использовании личного транспорта, носить обувь на низком каблуке, передвигаться по улицам без спешки.

По сообщению пресс-службы городской администрации, осадки в виде мокрого снега в сочетании с отрицательной температурой продолжалось в Краснодаре более 20 часов. Для расчистки дорог и борьбы с гололедом было привлечено 27 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, неделя для краснодарцев начнется с легкой минусовой температуры от -2 до -1 и дождя со снегом, со вторника ожидается потепление до +10 - +12.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, штормовое предупреждение об опасности образования гололеда было объявлено ГУ МЧС по Краснодарскому краю утром 7 февраля, с 6 февраля в крае было объявлено предупреждение о снегопаде и налипании мокрого снега.

Ольга Логинова