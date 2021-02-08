В Удмуртии выявили 97 случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 97 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 14 детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 46 жителей Ижевска, 10 граждан из Воткинска, девять — из Сарапула, по восемь — из Завьяловского и Малопургинского районов, по шесть — из Вавожского и Шарканского районов, два — из Камбарского района, по одному — из Граховского и Киясовского районов. При этом 112 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 26419 случаев заражения коронавирусом. Из них 347 закончились летальным исходом, 23003 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 103 заболевших находятся в тяжелом состоянии.