Стоимость содержания объектов Товарного двора увеличилась на 4,6 млн рублей

Краевые власти предложили увеличить расходы на содержание объектов Товарного двора (Локомотивная,18) в Перми в 2021 году на 4,6 млн руб. Соответствующие поправки к региональному бюджету на 2020-2023 годы внесены в краевой парламент и планируются к рассмотрению на февральском пленарном заседании.

Согласно пояснительной записке, эти средства предназначены для уплаты налога на имущество за 2020 год, а также арендной платы за участки, на которых расположены объекты.

Краевые власти выкупили объекты, расположенные на территории Товарного двора у АО «РЖД» за 798,7 млн руб. в ноябре 2018 года. Это позволило краевому правительству арендовать под выкупленными объектами земельные участки у РФ и получить право на их приобретение.

Здесь планировалось построить новый транспортно-пересадочный узел и комплекс зданий административного и общественного назначения «Пермь-Сити». В том числе, было запланировано возвести новое здание ГУ МВД по Пермскому краю. Часть территории должен занять участок новой автодороги, которая пройдет через ул. Строителей, площадь Гайдара и ул. Стахановскую.