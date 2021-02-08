Алмазный рынок жив интернетом и надеждой

По данным ежегодного доклада о состоянии мировой индустрии алмазов и бриллиантов «The Global Diamond Industry», в минувшем году продажи алмазов и бриллиантов сократились на 15% из-за пандемии COVID-19, снижения доходов населения и массовых ограничений туристических поездок. Впрочем, продажи через интернет смягчили негативные последствия пандемии, а положительная динамика в конце 2020 года и начале 2021 года позволяют мировой алмазной промышленности надеяться на скорое восстановление.

Сегодня консалтинговая компания Bain & Company и антверпенский Всемирный центр алмазной промышленности (AWDC) опубликовали очередной доклад «The Global Diamond Industry», который в этот раз посвящен ситуации в 2020 году и прогнозу на 2021 год. В докладе отмечается, что «локдауны, ограничения на путешествия и туризм, а также общая экономическая неопределенность привели к тому, что в 2020 году продажи ювелирных изделий с бриллиантами сократились на 15%, основное снижение пришлось на первый и второй кварталы года».

Однако даже с учетом массовых закрытий магазинов розничные продажи бриллиантов перешли в онлайн, что позволило поддержать рынок. Кроме того, авторы доклада отмечают, что продажи поддержали потребители, которые не смогли потратить свои средства на путешествия и в итоге направили их на покупку драгоценностей. В четвертом же квартале спрос практически восстановился, «а кульминацией этого стал сезон предпраздничных распродаж».

Авторы доклада отмечают, что, «столкнувшись с общим экономическим замедлением в мире, алмазный рынок показал высокий уровень сопротивляемости, поскольку потребители продолжали видеть ценность этого рынка для себя».

Так, например, благодаря предпраздничному сезону, продажи ювелирных изделий с бриллиантами в США и Китае в четвертом квартале выросли на 5–10% и 15–20% соответственно по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года. Исходя из динамики продаж к концу года, авторы доклада ожидают, что рынок алмазов и бриллиантов в 2020 году со снижением продаж на 15% покажет лучшую динамику, чем более широкий рынок личных товаров класса люкс, где снижение продаж по итогам года прогнозируется на уровне 22%.

Рынок необработанных алмазов продолжил тенденцию снижения, наметившуюся ранее, производство в 2020 году сократилось до 111 млн карат. После пика в 152 млн карат, достигнутого в 2017 году, производство стало сокращаться примерно на 5% в год, а в 2020 году отрицательная динамика увеличилась до 20%, на 28 млн карат.

Самое значительное сокращение производства отмечено в Канаде, России, Австралии и Ботсване.

Впрочем, восстановление на мировом рынке алмазов и бриллиантов может начаться уже в 2021 году. Многие производители объявили о росте продаж и цен на необработанные алмазы на 5–8% за один только январь. Bain считает, что раньше других восстановится китайский рынок алмазов и бриллиантов, уже в начале 2021 года. Рынок развитых стран достигнет допандемического уровня в 2022–2023 годах, развивающихся — примерно на год позднее.

Евгений Хвостик