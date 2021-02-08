В Шереметьево празднуют «Победу»

«Победа» с мая начнет летать из двух московских аэропортов. Сегодня перевозчик базируется во Внуково, однако в весенне-летнюю навигацию запустит полеты также из Шереметьево. Речь пока идет о 12 маршрутах, которые «Победа» получит от «Аэрофлота» и будет обслуживать в рамках код-шеринга с материнской авиакомпанией.

Начиная с предстоящего летнего сезона лоукостер «Победа», который исторически летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы и из Шереметьево. По данным аналитической компании OAG (их приводит ресурс Routes Online), полеты будут выполняться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В частности, с 1 мая начнутся полеты в Махачкалу (по два рейса в день) и Пермь (три рейса в день). С 1 июня авиакомпания планирует ежедневно летать в Сочи и Екатеринбург, Уфу (три раза в день), а также в Стамбул (два раза в день), Анталью (один раз в день) и Ригу (два раза в день). С 1 июля добавятся рейсы в Барнаул (один раз в день) и Минеральные Воды (три раза в день).

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737–800 в традиционной для российского лоукостера компоновке на 189 мест. По данным OAG, в течение летнего сезона перевозчик намерен предложить более 625 тыс. кресел с вылетом из Шереметьево, с июля — около 29 тыс. кресел в неделю.

По большинству обозначенных направлений «Победа» уже летает из Внуково. Авиакомпания является крупнейшим базовым перевозчиком аэропорта, и перевод даже части рейсов в Шереметьево стал бы болезненным для Внуково, особенно в условиях текущего кризиса в отрасли из-за пандемии. В 2019 году из Внуково в Шереметьево уже ушла «Россия» (также входит в группу «Аэрофлот»), по сути став фидерным перевозчиком для головной компании.

Но, по словам нескольких источников “Ъ” в отрасли, «Победа» будет летать параллельно из двух аэропортов. Рейсы из Шереметьево будут переданы «Победе» от «Аэрофлота», который сейчас выполняет эти полеты, в рамках код-шеринга. В то же время «Победа» продолжит свое развитие во Внуково и даже планирует увеличить количество базируемых там самолетов, говорит один из собеседников “Ъ”.

В Шереметьево и «Аэрофлоте» переадресовали вопросы “Ъ” «Победе», где не предоставили комментарий. «Сокращения рейсов авиакомпании "Победа" не ожидается»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Внуково.

Согласно стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2028 года, «Победе» отведена роль основного драйвера роста — ее пассажиропоток должен вырасти до 55–65 млн человек, а среднемагистральный флот — до 170 машин. При этом «Аэрофлот» передаст «Победе» свои среднемагистральные направления, а сам сосредоточится на транзите между Европой и Азией и на премиальных перевозках. Также в парк «Победы» будут переведены Boeing 737-800 группы. Сейчас у перевозчика 34 такие машины, еще порядка 50 ей передаст «Аэрофлот», основная часть из которых, вероятно, будет базироваться в Шереметьево. Еще девять таких судов есть в парке у «России».

В оперировании из нескольких столичных аэропортов нет ничего удивительного, отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Он привел в пример «Трансаэро» (обанкротилась в 2015 году), которая летала из всех трех московских аэропортов. По словам эксперта, «Аэрофлоту» с его продуктом премиум-класса тяжело летать по тем ценам на билеты, которые сегодня установились на внутреннем рынке. Поэтому он передает часть маршрутов лоукостеру, который может продавать дешевые билеты и при этом генерировать прибыль. «В Шереметьево "Победа" в рамках код-шеринга будет привозить транзитных пассажиров, которые затем смогут пересесть на дальнемагистральные рейсы "Аэрофлота",— говорит господин Гусаров.— Во Внуково же смогут прибывать пассажиры, которым не понадобится дальнейший трансфер».

Концентрация перевозок группы «Аэрофлот» в одном столичном аэропорту имеет плюсы и минусы, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «Возникает риск внутреннего каннибализма, когда часть пассажиров, тяготеющих к Шереметьево, предпочтет перейти в более дешевый сегмент. Хотя, учитывая финансовые результаты "Победы", на каждом пассажире лоукостер зарабатывает больше, чем коллеги по группе компаний, поэтому консолидированные показатели могут даже улучшиться»,— добавил эксперт. По его словам, у Шереметьево достаточно инфраструктурных возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить обслуживание нового перевозчика. Внуково же, куда вскоре проведут ветку метро, остается наиболее привлекательным аэропортом для тех, кто хочет сэкономить на перелете, поэтому полный уход из него эксперт считает нецелесообразным.

Евгения Коляда