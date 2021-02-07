Бывший госсекретарь США Шульц умер в возрасте 100 лет

60-й государственный секретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет, сообщает Гуверовский институт. В нем Джордж Шульц имел статус заслуженного члена.

Институт называет Шульца «одним из самых последовательных политиков всех времен, служившим трем американским президентам». «Вместе с президентом Рональдом Рейганом он сыграл ключевую роль, изменив ход истории с помощью дипломатических средств и положив конец холодной войне»,— сообщается на сайте института.

Чиновник работал с администрациями президентов Дуайта Эйзенхаузера, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. В разное время занимал посты в Госдепе, Министерстве финансов, Министерстве труда и административно-бюджетном управлении.