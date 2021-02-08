Цену согласовали выше

Как стало известно “Ъ”, цены проезда по одному километру платной дороги Западного скоростного диаметра (ЗСД) на 2 рубля выше допустимых законами лимитов. Впрочем, Федеральная антимонопольная служба, проверявшая стоимость проезда, официально нарушения пока не признала. Смольный и оператор трассы информацию о ценах на проезд не комментируют. Юристы признают, что тарифообразование в подобных проектах вызывает споры, но предельные значения цен установлены региональными актами десятилетней давности и, вероятно, согласованы между городом и концессионером напрямую.

По данным “Ъ”, стоимость проезда по ЗСД за один километр превышает на два рубля предельные значения, установленные постановлением правительства Санкт-Петербурга № 734 от 2019 года. Это следует из расчетов размеров платы за движение по участкам трассы по состоянию на начало 2020 год и регионального документа, в котором обозначены максимальные цены за проезд по платным автомобильным дорогам, созданным на основании концессионных соглашений. Так, стоимость проезда легковых автомобилей на ЗСД составляет 31 рубль за километр, хотя предельное значение в постановлении составляет 29 рублей. Дороже и проезд для машин с прицепом (48 вместо 46 рублей) и грузовиков (78 вместо 76 рублей).

На практике вопрос тарифообразования вызывает немало дискуссий, подчеркивает управляющий партнер юридической фирмы «Качкин и партнеры» Денис Качкин. К ЗСД применяются положения постановления правительства Петербурга № 483 от 2011 года, поясняет он. Так, максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам на 2012 год и на последующие годы рассчитывается путем умножения стоимости проезда, рассчитанной для предшествующего года, на индекс потребительских цен, применяемый при формировании городского бюджета на следующий финансовый год.

Однако в расчетах, имеющихся в распоряжении “Ъ”, к ЗСД допускается применение коэффициента для индексации цен в размере 190% с 2011 года, при этом накопленный в 2015–2019 годах индекс потребительских цен ниже этого показателя, подчеркивается в документах.

Летом прошлого года управление ФАС по Петербургу после жалоб автомобилистов решило проверить обоснованность тарифов на проезд по ЗСД (см. “Ъ” от 20.07.2020). За прошлый год оператор трассы ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС) дважды повышал цены на проезд, связывая это с прекращением выплат из бюджета Петербурга. Для автомобилистов с транспондерами цены в январе выросли в среднем на 16%, а с декабря — еще на 10%. При наличной оплате цены поднялись сразу на 50% в начале года, а ближе к концу года — еще на 33%, в итоге составив 200 рублей за один участок ЗСД. Проезд легкового автомобиля с транспондером от южной части КАД до трассы «Скандинавия» обойдется в 279 рублей (до этого стоимость проезда составляла 250 рублей). За поездку с севера до юга КАД придется заплатить 248 рублей (ранее около 223), от Богатырского проспекта до набережной Макарова — 101 рубль (ранее около 99), а от набережной Макарова до КАД — 168 рублей (вместо 150).

ЗСД — скоростная внутригородская платная магистраль протяженностью около 47 км. Проходит по западной границе города от юга до севера, позволяя разгрузить центр. Центральный участок трассы был открыт в 2016 году. К дороге продолжают подключать новые развязки. По соглашению между АО «ЗСД» (принадлежит правительству Санкт-Петербурга) и ООО «Магистраль Северной столицы» (управляет трассой, основной участник консорциума — ВТБ) оператор получил трассу в эксплуатацию до 2042 года.

Впрочем, несмотря на де-факто превышающие лимиты цены на ЗСД, МСС утверждает, что де-юре автомобильная дорога ЗСД была создана на основании соглашения о ГЧП, которое не является концессионным соглашением, поэтому действие постановления правительства Петербурга не распространяется на проект. В комитете по инвестициям оперативно не смогли прокомментировать “Ъ”, как администрация контролирует максимальный размер платы для ЗСД. В МСС также не уточнили, какими предельными значениями руководствуются. В ФАС проигнорировали запрос “Ъ” о результатах проверки и дальнейших действиях ведомства.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отмечает, что разницы в применении обязательств по тарифообразованию между концессиями и ГЧП немного. «И там и там есть предельная ценовая планка, которая устанавливается либо местными властями, либо федеральным законодательством — в зависимости от конкретного случая»,— поясняет он. Однако ЗСД начинал реализовываться в ту пору, когда еще не был принят 224-ФЗ о ГЧП, а существовал его региональный аналог: формирование тарифа принималось в результате общих консультаций города и инвестора. Он уверен, что максимально допустимая планка по тарифам все же имеется в соглашении или приложениях к нему — впрочем, они не раскрываются.

Вероятно, считает господин Иккерт, на фоне падения трафика за прошлый год (–6% транзакций к 2019 году) оператор недополучил прибыль и ростом цен пытается решить экономические проблемы. Волатильность в планах регулярной окупаемости проекта толкает управляющие компании к повышению цен как одному из способов поддержания бизнес-модели, заключает он.

Яна Войцеховская