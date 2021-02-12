Luceo Spa: в гармонии с душой и телом

Провести день в спа-центре, да еще вдвоем — неплохая идея. Здесь можно получить особенные ощущения.

Янтарный массаж — процедура, созданная косметической компанией ila специально для Luceo Spa, который находится в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace, в историческом Доме со львами. Массаж глубоких тканей с использованием янтарного масла совершается с интенсивной проработкой мышц и кожи тела. А янтарное обертывание начинается с теплого скраба с маком, солью и янтарем. Необычно, например, и омолаживающее воздействие на кожу зеленой икры и микроэлементов золота — эта программа создана не без участия швейцарских технологий в этой сфере. В завершение процедуры в лаунж-зоне у бассейна сервируется сет из трех видов икры, блины и бокал шампанского.

Программа для спа-дня включает массаж спины и шеи, посещение аквазоны и сауны, фитнес-центра. Можно, кстати, забронировать все пространство спа только для вас двоих.