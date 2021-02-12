«Кококо» от кутюр

В Новой Голландии открылся fine-dining ресторан Матильды Шнуровой Cococouture. Локация, впечатляющий интерьер в исторических стенах и кухня Игоря Гришечкина делают этот проект по-своему выдающимся.

Это реинкарнация известного в Петербурге ресторана «Кококо» на Вознесенском проспекте. Весной ресторан, занимающий 104-ю строчку в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants, закрылся, причем не в связи с пандемией, а по плану — чтобы переехать в Новую Голландию и появиться уже в двух новых форматах. Первым открылся Cococo Bistro с casual-версией русской кухни Игоря Гришечкина, а событием зимы стало открытие fine-dining ресторана высокой русской кухни Cococouture. Оба ресторана разместились в правом крыле «Дома 12» — отреставрированного бывшего склада корабельных лесов Адмиралтейских верфей. Само помещение Cococouture впечатляет своими громадными арочными сводами, вызывающими ассоциации, скорее, с храмом, 11-метровыми окнами с дубовыми переплетами, оригинальной кирпичной кладкой, белоснежными фризами с росписями по мотивам Билибина и Васнецова, фантазийными люстрами, отливающими благородной бронзой, и другими декоративными элементами.

Кухню ресторана, как и прежнего «Кококо», возглавляет Игорь Гришечкин. Шеф по-прежнему увлечен созданием нового облика русской высокой кухни. Игра с визуализациями и подача блюд стала еще оригинальней — главным «спектаклем» можно назвать большой сет-ужин из 15 перемен. Гастрономическое путешествие заключает в себе и малый сет в 10 перемен. В лаконичном a la carte меню за барной стойкой собраны закуски к вину и коктейлям, несколько знаковых блюд из сетов и десерты.

В подборке шеф-сомелье Ангелины Масленниковой — более 150 бутылок различных вин, а барная карта от шеф-бармена Ильи Нецветаева — это твисты на мировую коктейльную классику, авторские коктейли, приготовленные на основе диких трав и цветов, ягодные морсы, квас и травяные сборы.

Униформу для сотрудников ресторана создал модный дом Яны Расковаловой, сервировку столов дополняет текстиль от новгородской фабрики «Крестецкая строчка». Сервируют гастрономические сеты предметами из фарфора ИФЗ и керамики, большое количество посуды и приборов ручной работы изготовлены по оригинальным эскизам специально для нового ресторана. Для бара было выбрано стекло серии Retro 1910 английского Urban bar, а вино наливают в швейцарские выдувные бокалы Gabriel Glass.

Альбина Самойлова