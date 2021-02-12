Grecco на Петроградской

На месте закрывшегося ресторана «Белка» Александра Бельковича открылся Grecco Марка Лапина. Заведение позиционируется как ресторан греческой и средиземноморской кухни.

Собственный ресторан Марка, сына Вадима Лапина, основателя ресторанной империи Ginza Project, не будет входить в этот известный холдинг. Шеф-поваром заведения стал Леонид Иванов, ранее трудившийся в ресторанной группе Probka Family. Акцент в меню сделан на морепродукты. Один из главных компонентов греческой кухни — оливковое масло, поэтому символом и логотипом ресторана стало изображение оливкового дерева, символизирующего мир, спокойствие и долголетие.

Все коктейли готовятся на основе премиксов — заранее заготовленных смесей, поэтому гости получают заказ уже через пару минут. Коктейльную карту ставила Евгения Зарукина, главный бартендер El Copitas, винную карту — Дмитрий Фролов, один из лучших сомелье России.

Над дизайном интерьера работала Анастасия Хальчицкая (Bestie, The Repa, Friends of Friends, Charlie, «Яйцо и булочка»): он сделан в стиле лобби курортных отелей 1950–1960-х годов, эпохи mid-century modern.