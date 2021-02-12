Арт-бранчи с кураторами

Отель «Кемпински Мойка 22» создал совместно с Государственным Эрмитажем оригинальную культурную программу. За чашкой чая с гостями и на специальной экскурсии эрмитажные выставки представляют сами кураторы.

Сейчас в программе принимают участие Дарья Панайотти — куратор выставки «Сесил Битон и культ звезд» и Зоя Купцова — куратор выставки «Линия Рафаэля».

Арт-бранчи проходят в люксах отеля. Можно выбирать из двух вариантов. Первый — это часовая встреча с куратором в отеле для компании от трех до шести человек, включающая презентацию, ответы на вопросы, чайную церемонию и бокал игристого. Второй вариант дополнен экскурсией на выставку. Встречи могут проходить на русском или английском языках.

Гастрономическая составляющая арт-бранча — позиции из меню чайной комнаты отеля. Подают ассорти десертов: крем-брюле, релижьез, малиновые тарталетки, мармелад с манго — и легкие закуски.