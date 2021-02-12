Коты и Петербург

Татьяна Чепакина придумала новую технику рисования, город на ее картинах заиграл жизнерадостными красками, а коты стали его символом.

У Татьяны не профессия, а мечта: она работает на телевидении — создает образы, макияж и прически для телеведущих. Закончила художественную школу, где занималась под руководством легендарного петербургского художника-авангардиста Владимира Козина. Затем окончила петербургский Университет промышленных технологий и дизайна по специальности «стилист-имиджмейкер».

«Петербург для меня всегда главный источник вдохновения. Город с особой, неповторимой аурой, он прекрасен в любое время года. Мне хотелось, чтобы и в дождь он выглядел на картинах сказочно и весело. Так родилась техника рисования "мозаика на бумаге", в которой я работаю. Благодаря маленьким, нарисованным маркерами кусочкам "мозаики", картина становится многомерной, многогранной, сказочной, очень личной — именно таким я вижу Петербург. А коты и город как неотъемлемая часть друг друга. Считаю их одним из явных и секретных символов (для знающих) нашего города, как львов на набережных и знаменитых котов Эрмитажа. Они везде, а теперь и на моих картинах».