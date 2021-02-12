«Дети солнца». Написана в казематах. Поставлена в театре

Сегодня, 12 февраля, в Александринском театре премьера. Николай Рощин на Основной сцене поставил спектакль по мотивам пьесы Максима Горького «Дети солнца».

На афишах — солнечное затмение. Оно и понятно, время для социального оптимизма сейчас не самое подходящее. Ждем от этого спектакля чистого прочтения драматургии Горького, свободного от идей века, мечтавшего о создании прекрасного человека и справедливого общества. Сегодня мы можем найти в этой пьесе много сарказма, доходящего до комических высот, а, возможно, даже как-то по новому, свободно от вульгарной социологии оценить сам этот псевдоним — Горький. Не про классовую он борьбу, про человека.

«Детей солнца» Горький начал писать в 1905 году в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, куда был заточен за поддержку событий 9 января. Пьеса была задумана парой лет раньше, вместе с Леонидом Андреевым. Придумали даже название — «Астроном» — и героя, «живущего жизнью всей вселенной среди нищенски серой обыденщины». Далее вдвоем дело не пошло. Литераторы разошлись во взглядах. Горький видел пьесу трагикомедией разрыва между народом и интеллигенцией. Андреев надеялся на развенчание мещанства как образа жизни. Горький считал, что правдивым, а то и справедливым финалом будет, если героя за это просто «треснут в 4-м акте телескопом по башке». В «Детях солнца» телескопом Горький бить героя не стал, сделал страшнее. Вокруг бушует эпидемия холеры, что, конечно, не может не вызывать некоторых пандемических аллюзий.

А в театре говорят, что «Дети солнца» Николая Рощина — это современный взгляд на повторяющуюся драму творца, на мечту об идеале и поиск счастья. Надо смотреть, тем более что и актерский состав замечательный. В спектакле участвуют: Иван Волков, Янина Лакоба, заслуженная артистка России Елена Немзер, Степан Балакшин и другие.

Мария Иванова