«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель»

18 и 19 февраля на Основной сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова пройдет премьера седьмого эпизода театрального сериала Андрея Могучего.

«Выбравшись из Царства мертвых, Гаспар и Тибул попадают не во дворец, а в загадочное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Ясно одно: пребывание здесь ничего хорошего не сулит. После ряда трагических событий, едва не погибнув, Гаспар встречает человека с ружьем и постепенно начинает понимать, что это за место, по каким законам оно существует и каково действительное положение вещей…» За первым и вторым эпизодом спектакля, которые уже собрали немало престижных театральных наград, неслучайно сразу идет седьмой. Такова художественная концепция театрального сериала, каким его задумал Андрей Могучий. И каждый эпизод является самостоятельным спектаклем, в какой-то степени самодостаточным.

Надо сказать, что зрительский интерес к этой постановке не ослабевает. «Три толстяка. Эпизод 1-й. Восстание» и «Три толстяка. Эпизод 2-й. Железное сердце» уже получили петербургскую театральную премию для молодых «Прорыв», Высшую театральную премию «Золотой софит», российскую Национальную премию «Золотая маска» и другие.