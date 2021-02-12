Цветы Британии в домах России

Эти фарфоровые цветы не просто украшение, они имеют вполне утилитарное назначение: это ручки для мебели. Их автор — пластический дизайнер и ювелир Ирина Шабут. Совместный интерьерный проект в стиле Вильяма Морриса родился еще весной, во время режима самоизоляции. Когда все поняли, какое значение имеет личная среда обитания. В создании разных предметов для романтического декора принимают петербургские и московские дизайнеры.

«Интерьерная история для меня новое направление,— говорит Иринf Шабут.— И с огромной радостью я приняла приглашение к участию в этом проекте от мэтров интерьерного дизайна. В настоящее время подготовлена коллекция рам для зеркал, декоративных мебельных элементов — "корон", ручек для мебели. Они выполнены из керамической массы, полуфарфора и фарфора».