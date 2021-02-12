Обтекаемость изгибов

THG Paris, премиальный бренд сантехники и аксессуаров, представил новую коллекцию для ванн Corvair. Ее созданием занимался партнер бренда — лондонская студия Martin Kemp Design.

Вдохновляли создателей новой линии золотой век путешествий, аэродинамический стиль 1940-х годов, обтекаемые формы британских автомобилей Streamline, «Восточный экспресс» и американские авто эпохи 1950-х. Декор «отсылает к самому сердцу 1940-х годов, где путешествия были признанным искусством и истинным символом элегантности». Таким образом, Corvair отдает дань уважения направлению streamline moderne, родственнику ар-деко. Этот художественный стиль воспевал динамику во всех проявлениях, для него характерны чистые гладкие линии, обтекаемые силуэты и авангардные технологии. Он основывался на абстрактной эстетике, присущей Америке 1930–1940-х и отдавал предпочтение промышленным материалам. Corvair напоминает об аэродинамических линиях и формах кораблей, самолетов и автомобилей того времени.

«Эта коллекция — воплощенная мечта о гармонии форм и эмоций в каждой детали, синонимах элегантности путешествия»,— комментирует новую линию Мартин Кемп.

Дизайн-студия Мартина Кемпа, основанная в 2012 году, быстро обрела международное признание. Команда работает в основном над проектами жилых интерьеров, но также уделяет время проектированию яхт, частных самолетов и мебели. Философия студии Мартина Кемпа — «позволить каждому клиенту выразить свою мечту на языке дизайна и воплотить ее в лучших материалах, ориентируясь на уникальное видение наследия и традиционную культуру заказчика».

Семейная компания THG Paris проектирует и создает смесители для ванных комнат, уникальную сантехнику и аксессуары для ванных комнат с 1956 года. Тесно сотрудничая с миром моды, Дом THG Paris предлагает синтез ремесленного ноу-хау и виртуозного промышленного исполнения. Для своих инновационных коллекций бренд выбирает такие материалы, как полудрагоценные камни, хрусталь, фарфор, оптическое стекло, минералы и натуральный мрамор.

Зося Пашковская