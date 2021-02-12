Шлем самурая

Во флагманской серии ударопрочных Casio G-Shock — часы MRG-B2000SH, выпущенные в 400 экземплярах.

Новинка вдохновлена Shougeki-Maru — оригинальным шлемом кабуто, который надевали японские самураи, когда отправлялись в бой. (Кабуто — особый тип шлема полусферической формы с присоединенными пластинами для защиты шеи. Он изготавливался из трех или более склепанных металлических пластин, расположенных сверху вниз.) Военный атрибут был сделан на заказ специально для Casio, он к тому же символизирует твердые убеждения, что перекликается с ценностями бренда. Гравер Масао Кобаяши изобразил взмывающего ввысь дракона на каждой из четырехсот моделей. Благодаря особой технике мастер Масанао Кикучи создал эффект состаренности металла на безеле и браслете. По техническим преимуществам модель схожа с предшественницей. Это синхронизация со смартфоном посредством Bluetooth, калибровка сигналов времени при помощи радиоволн, автокоррекция часового пояса.