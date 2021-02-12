Перья павлина

Циферблат часов Divas’ Dream Peacock Dischi, созданных компанией Bvlgari лимитированной серией из 50 экземпляров, украшен аппликацией из натурального павлиньего пера.

При изготовлении этих необычных часов применяются нетрадиционные материалы и декоративные техники. Циферблат новых часов украшен 24 вырезанными вручную фрагментами натурального пера. Лучшие экземпляры по окраске, текстуре и гармоничности рисунка были выбраны из почти полутысячи перьев, затем мастера бренда приступили к кропотливой работе создания аппликации. Эта декоративная техника восходит к античности, она была популярной в Италии в эпоху Возрождения, а затем была возрождена Bvlgari в 1970-е годы.

Серия часов с павлином — явная отсылка к римскому наследию Bvlgari. Образ этой птицы вообще очень символичен. В средние века ее считали бессмертной. В Индии павлин — символ плодородия и постоянства, на Ближнем Востоке его изображают по обе стороны древа жизни. Павлин известен как любимое создание Юноны, в римской мифологии супруги Юпитера,— красочное изображение этой птицы появляется на многих древних мозаиках.