12 февраля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Подробно

Фото: редоставлено пресс-службой Bvlgari

Перья павлина

Стиль Часы

"Стиль". Приложение от , стр. 24

Циферблат часов Divas’ Dream Peacock Dischi, созданных компанией Bvlgari лимитированной серией из 50 экземпляров, украшен аппликацией из натурального павлиньего пера.


При изготовлении этих необычных часов применяются нетрадиционные материалы и декоративные техники. Циферблат новых часов украшен 24 вырезанными вручную фрагментами натурального пера. Лучшие экземпляры по окраске, текстуре и гармоничности рисунка были выбраны из почти полутысячи перьев, затем мастера бренда приступили к кропотливой работе создания аппликации. Эта декоративная техника восходит к античности, она была популярной в Италии в эпоху Возрождения, а затем была возрождена Bvlgari в 1970-е годы.

Серия часов с павлином — явная отсылка к римскому наследию Bvlgari. Образ этой птицы вообще очень символичен. В средние века ее считали бессмертной. В Индии павлин — символ плодородия и постоянства, на Ближнем Востоке его изображают по обе стороны древа жизни. Павлин известен как любимое создание Юноны, в римской мифологии супруги Юпитера,— красочное изображение этой птицы появляется на многих древних мозаиках.

Комментарии

Печать

PDF-версия

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя