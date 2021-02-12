Адепт гламура

Дизайнер ювелирных украшений Анастасия Андрее-Самойлова — представительница династии петербургских художников. Закончила Академию, основанную бароном Штиглицем, в которой учились ее родители и преподавал ее прадед.

Украшения по ее проектам очень петербургские, наполнены духом города, обязательно с историей. Антикварные элементы, старинный фарфор, винтажные пуговицы — все это становится материалом, пробуждающим фантазию дизайнера, использующего его для изделий очень современной формы. Король-Солнце, Купидоны, Сотворение мира, Драконы... Содержание, история, сюжет часто становятся важнее формы. И это не просто ювелирные украшения — в большей степени они становятся арт-объектами. По словам автора, вещи по ее дизайну предназначены для женщин необычных, стильных и уверенных в себе, интеллектуальных, независимых и не боящихся демонстрировать свою индивидуальность и неординарность. Эти украшения становятся таким завершающим штрихом, придающим образу отточенный петербургский стиль и лоск.