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«Леда и лебедь». Хрустальная камея 1900-х годов

Фото: Виталий Татаринович

Адепт гламура

Стиль Ручная работа

"Стиль". Приложение от , стр. 22

Дизайнер ювелирных украшений Анастасия Андрее-Самойлова — представительница династии петербургских художников. Закончила Академию, основанную бароном Штиглицем, в которой учились ее родители и преподавал ее прадед.


Украшения по ее проектам очень петербургские, наполнены духом города, обязательно с историей. Антикварные элементы, старинный фарфор, винтажные пуговицы — все это становится материалом, пробуждающим фантазию дизайнера, использующего его для изделий очень современной формы. Король-Солнце, Купидоны, Сотворение мира, Драконы... Содержание, история, сюжет часто становятся важнее формы. И это не просто ювелирные украшения — в большей степени они становятся арт-объектами. По словам автора, вещи по ее дизайну предназначены для женщин необычных, стильных и уверенных в себе, интеллектуальных, независимых и не боящихся демонстрировать свою индивидуальность и неординарность. Эти украшения становятся таким завершающим штрихом, придающим образу отточенный петербургский стиль и лоск.

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