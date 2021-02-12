Мужские причуды

Хорошая новость: для Котовых, Рыбиных, Зайцевых и других обладателей «лошадиных фамилий» существуют спецподарки. Это тематические ордена и запонки по проекту дизайнера ювелирных украшений Ирины Шабут.

«Мужчины консервативны в выборе украшений,— резонно полагает Ирина.— Основа коллекции — запонки. Это стандартный и практически беспроигрышный подарок мужчине. Но хотелось сделать этот аксессуар очень индивидуальным, может быть, трогательным или знаковым для его потенциального владельца». Материалы, из которых созданы все эти мужские штучки,— металл, латунь, бронза с серебрением.