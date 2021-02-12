Избежать сувенирности

Проект Ольги Михайловской и Евгении Филипповой Front — это попытка взглянуть на традиции, народный костюм и ремесла с позиции современного человека, а точнее, современного дизайна. Родилась эта затея, по выражению авторов проекта, «от любви к народному костюму и ненависти к сувенирным магазинам»

В проект привлекаются только те дизайнеры, которые работают с национальными культурными традициями, создают на этой основе современные модные вещи, но ни в коем случае не занимаются реконструкциями, не делают маскарадные костюмы или экспонаты для краеведческого музея. Дизайнеров выбирали разных: кто-то увлекается Русским Севером, кто-то занимается в первую очередь принтами или исключительно орнаментами, перерабатывает традиционные узбекские чапаны или корейский костюм. Общее между ними только одно: каждая вещь должна быть сделана в соответствии с современными требованиями к технологии, конструкции, обработке.

Первым в проекте стало платье MASHAANDRIANOVA, отороченное елецким кружевом. Это простое, знакомое с детства кружево, которым украшали воротнички школьной формы, в сочетании с французским шелком оказалось удивительно современным. Ну а дальше стало понятно, что этот эффект неслучаен. Маша родилась и выросла в Париже, там же училась в fashion-школе, и ее французский подход к одежде в сочетании с почти исследовательским интересом к Русскому Северу дает абсолютно потрясающий эффект. Маша переехала в Москву и пустилась в путешествия по Карелии, где находит подлинные крестьянские рубахи и платья, а затем перерабатывает и переосмысляет их, превращая в абсолютно модные вещи.

Схожий подход и у Ани Толстой, которая делает в первую очередь детскую одежду. Но Аня — художник по текстилю, поэтому ее больше интересуют принты. Сказочные птицы, рыбы, животные отлично смотрятся не только на детских, но и на взрослых вещах, тем более что их форма тоже заимствована из народного костюма, а следовательно, комфортна и абсолютно приспособлена к современным скоростям. Ведь крестьянский костюм предназначался не для праздной жизни, а, прежде всего, для работы.

Из украшений первый выбор пал на бренд ALVAAR. За этой маркой стоит петербургский дизайнер Эльвира Ломовская, у нее очень оригинальный подход к дизайну украшений и совсем не буквальное отношение к наследию. Традиционный металл нетрадиционной лазерной резки она сочетает с плексигласом. При этом рисунок повторяет мотивы росписи в соборе Святой Софии в Великом Новгороде. И все эти вещи делаются тоже в Великом Новгороде, на заводе, где работает целая семейная династия. Есть в этих украшениях такой индустриальный холодок, который ощущается свежим скандинавским ветром.

Проект Front задумывался задолго до пандемии. Но, конечно, локдаун стал серьезным катализатором процесса. Все вынужденно поехали по России и вдруг обнаружили, что мы живем в очень живописной и очень разной стране, что кругом и красиво, и вкусно, и не скучно. А наше наследие может быть чем-то новым, свежим, и при этом генетически узнаваемым.

Альбина Самойлова