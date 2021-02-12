Природные ресурсы

София Азархи известна как художник, сценограф, дизайнер, автор статей об искусстве костюма и книги о моде. А еще она создает украшения. Их уникальность созвучна неповторимости самой природы.

«Я окончила ЛВХПУ имени Мухиной, теперь Академия Штиглица. Училась на художника по костюму. Жизнь сложилась так, что костюмом я занималась сразу после окончания института, потом ушла в искусство, выставки, разного рода художественные проекты и спектакли. Но душа требовала реализации именно в том, чему я училась,— рассказывает София.— И как-то случайно-закономерно я пришла не к ювелирному искусству, не к сочинению бижутерии — тут следует разделять, а к дизайну украшений в стилистике фэшн. Причем, и это принципиально, из материалов, созданных природой, без человеческого вмешательства — случайных, нефабричных, естественных. И нестерпимо красивых. Мне оставалось только подчиниться материалу, придумать, как собрать ожерелье или браслет, и сообразить, как застегивать. Иначе говоря, подойти к вопросу конструктивно, как дизайнер. Тут всегда приходится поломать голову. И еще для меня очень важно, чтобы украшение взаимодействовало с одеждой и было как можно больше фэшн. Я всегда себе представляю своих подруг с безупречным вкусом и думаю: наденет — не наденет. Это моя проверка себя».